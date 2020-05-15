***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.05.2020 10:00
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845276
BIST
11:211.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,07
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
11:217,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,3570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3240
En Düşük
7,2632
11:218,6622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,6931
En Düşük
8,6034
11:21453,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,47
|Açılış
|: 453,99
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler11:21
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.022.271
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|TRCAS
|3,71
|32.094.451
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|2.464.615
|% -10,00
|
|CRDFA
|5,77
|1.305.913
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.794
|% -9,97
|
|QNBFL
|132,10
|4.032.263
|% -9,77
|
|MEGAP
|3,60
|190.151
|% -9,55
|
|PETKM
|4,49
|1.379.815.993
|% 6,15
|
|TUPRS
|88,40
|1.179.565.410
|% 2,85
|
|RTALB
|58,45
|314.247.366
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,83
|257.880.540
|% 6,79
|
|KRDMD
|3,01
|221.295.822
|% 2,73
|
|PETKM
|4,49
|1.379.815.993
|% 6,15
|
|ZOREN
|2,83
|257.880.540
|% 6,79
|
|EKGYO
|2,03
|175.814.092
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,01
|221.295.822
|% 2,73
|
|GLYHO
|4,59
|202.725.056
|% 7,75
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3183
|7,3224
|% 0,46
|
|Euro
|8,6520
|8,6622
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,5552
|9,6031
|% 0,30
|
|Frank
|7,9885
|8,0366
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9465
|1,9563
|% 0,39
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|2,13
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,73
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,05
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|-0,31
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
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11:33XU100
Endeks 1, 122 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 6, 736.00 milyon TL de
-
11:33TKURU
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 80.10 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 029 adet işlem
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11:30SNGYO
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 829, 344 adet işlem
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11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, PGSUS
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11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 83 kaybederek (% -0.27 ) 1, 035