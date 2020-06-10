***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2020 10:33
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUTPO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850460
BIST
11:05110.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 897,21
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:056,7873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:057,7159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:05374,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,37
|Açılış
|: 374,95
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.298.710
|% 9,97
|
|AYCES
|37,80
|2.632.725
|% 9,95
|
|DOAS
|12,15
|60.555.432
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.183.068
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.120.477
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KUTPO
|25,18
|1.064.116
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,94
|493.209.401
|% 3,74
|
|ASELS
|32,46
|456.064.927
|% 2,59
|
|GARAN
|8,25
|275.166.955
|% 0,86
|
|VESTL
|15,13
|192.939.538
|% 9,01
|
|THYAO
|12,72
|185.517.423
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,94
|493.209.401
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,45
|115.767.960
|% 4,32
|
|KARSN
|2,07
|131.738.480
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,65
|156.082.512
|% 1,92
|
|ISGYO
|1,90
|105.542.481
|% 4,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6331
|8,6763
|% 0,13
|
|Frank
|7,1292
|7,1722
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8023
|1,8114
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|5,00
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.455
|-0,40
|
|Tam
|2.497
|2.523
|-4,10
|
|Yarım
|1.219
|1.230
|-0,20
|
|Çeyrek
|609
|616
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,73
|