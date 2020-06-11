***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2020 10:32
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850598
BIST
10:52109.710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -68,90
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.822
En Düşük
108.956
10:526,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7942
En Düşük
6,7686
10:527,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:52378,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 378,87
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.090.133
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|21.848.178
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,80
|38.147.088
|% 9,97
|
|RTALB
|27,40
|88.754.946
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|6.200.529
|% -5,92
|
|KUTPO
|26,00
|434.569
|% -4,06
|
|EKGYO
|1,99
|417.071.931
|% 2,05
|
|ASELS
|32,52
|379.704.835
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,66
|232.767.939
|% 9,21
|
|KRDMD
|2,69
|210.716.825
|% 0,37
|
|GARAN
|8,12
|200.377.564
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,99
|417.071.931
|% 2,05
|
|IHLGM
|1,66
|232.767.939
|% 9,21
|
|TSKB
|1,22
|102.755.947
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,69
|210.716.825
|% 0,37
|
|IEYHO
|0,72
|40.944.640
|% 7,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6215
|% -0,34
|
|Frank
|7,1737
|7,2169
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8033
|1,8124
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-2,62
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.480
|-2,30
|
|Tam
|2.527
|2.552
|1,60
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|0,80
|
|Çeyrek
|617
|623
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-1,43
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