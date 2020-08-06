***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:04
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865580
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
0
En Düşük
0
18:057,0926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0976
En Düşük
7,0287
18:058,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0945
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4712
En Düşük
8,3315
18:05467,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,50
|Açılış
|: 467,29
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
467,48
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,92
|46.504.662
|% 42,63
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,51
|35.435.227
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ASELS
|16,84
|815.319.098
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,55
|257.374.450
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,51
|35.435.227
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,92
|214.581.228
|% 0,00
|
|ISYAT
|3,34
|228.951.535
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% 0,00
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2883
|9,3349
|% 0,82
|
|Frank
|7,7648
|7,8115
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8810
|1,8905
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|10,93
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.129
|35,00
|
|Tam
|3.159
|3.230
|45,50
|
|Yarım
|1.534
|1.572
|17,50
|
|Çeyrek
|769
|787
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,21
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,22
|
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