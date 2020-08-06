***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:55
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865597
BIST
10:501.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
10:507,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1107
En Düşük
7,0287
10:508,4641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0874
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:50467,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,84
|Açılış
|: 467,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KAPLM
|9,36
|999.240
|% 9,99
|
|KLGYO
|8,71
|18.760.538
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|4.361.674
|% 9,95
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|607.204
|% -9,99
|
|GARFA
|8,65
|806.844
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,10
|369.245.850
|% 0,48
|
|TRKCM
|3,99
|332.301.286
|% 0,76
|
|SISE
|6,05
|316.248.006
|% -3,04
|
|GARAN
|6,80
|187.964.902
|% 0,29
|
|ODAS
|2,43
|185.027.945
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,10
|369.245.850
|% 0,48
|
|TRKCM
|3,99
|332.301.286
|% 0,76
|
|ODAS
|2,43
|185.027.945
|% 3,85
|
|SISE
|6,05
|316.248.006
|% -3,04
|
|YKBNK
|2,13
|62.877.288
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3196
|9,3663
|% 1,16
|
|Frank
|7,7755
|7,8224
|% 0,65
|
|Riyal
|1,8883
|1,8978
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.047
|8,77
|
|Altın Gr.
|468
|468
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.131
|37,00
|
|Tam
|3.161
|3.232
|47,70
|
|Yarım
|1.535
|1.573
|18,50
|
|Çeyrek
|770
|788
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,70
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,22
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,19
|