***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 11:10
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868545
BIST
11:041.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,19
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.109
11:047,3488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3491
En Düşük
7,2945
11:048,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0595
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7013
En Düşük
8,6148
11:04456,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,18
|Açılış
|: 456,23
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler11:04
|MSGYO
|4,18
|16.202.762
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|14.013.534
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|41.618.339
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|516.371
|% 9,93
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|37.121.087
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,45
|470.466.342
|% 2,19
|
|KRDMD
|2,91
|350.917.707
|% -3,64
|
|ASELS
|17,88
|261.111.389
|% 0,73
|
|THYAO
|11,32
|254.065.566
|% -0,88
|
|SISE
|6,20
|236.924.865
|% -0,48
|
|KRDMD
|2,91
|350.917.707
|% -3,64
|
|EKGYO
|2,03
|197.911.153
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,51
|87.743.152
|% 0,00
|
|KARSN
|3,14
|161.598.653
|% 2,61
|
|TSKB
|1,13
|57.615.299
|% 0,89
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3458
|7,3488
|% 0,21
|
|Euro
|8,6875
|8,7013
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,5796
|9,6277
|% 0,55
|
|Frank
|8,0395
|8,0879
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9525
|1,9623
|% 0,15
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|12,31
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|45,32
|45,32
|-0,11
|
Seans Raporu
11:04
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11:16KLGYO
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 545 adet işlem
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Yüzde 9.87 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 449, 324 adet işlem
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Endeks 1, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 4, 978.00 milyon TL de
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Yüzde 5.47 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 585, 232 adet işlem
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11:11SILVR
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