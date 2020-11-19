***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2020 11:03
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889183
BIST
12:211.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -10,50
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.295
En Düşük
1.278
12:217,6747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0413
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,6305
12:219,0891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0611
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
9,0447
12:21459,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,75
|Açılış
|: 459,38
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:21
|IZTAR
|12,76
|3.641.214
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|496.766
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|93.380.236
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,44
|32.676.406
|% 9,90
|
|KENT
|428,00
|3.604.188
|% 9,77
|
|TKURU
|282,60
|133.670
|% -10,00
|
|ORMA
|10,13
|52.686
|% -9,96
|
|UZERB
|25,16
|229.157
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|1.080.342
|% -9,93
|
|BALAT
|6,71
|89.069
|% -9,69
|
|KRDMD
|4,73
|2.235.648.453
|% 3,05
|
|GARAN
|8,74
|1.548.292.141
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,88
|918.463.553
|% -1,71
|
|THYAO
|11,66
|585.351.663
|% -0,34
|
|PETKM
|4,72
|515.972.834
|% 0,43
|
|KRDMD
|4,73
|2.235.648.453
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,88
|918.463.553
|% -1,71
|
|EKGYO
|1,93
|421.955.683
|% -3,02
|
|GARAN
|8,74
|1.548.292.141
|% -1,24
|
|PETKM
|4,72
|515.972.834
|% 0,43
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6681
|7,6747
|% -0,54
|
|Euro
|9,0809
|9,0891
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,1052
|10,1558
|% -1,03
|
|Frank
|8,3636
|8,4140
|% -0,83
|
|Riyal
|2,0377
|2,0479
|% -0,68
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-5,95
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.096
|-51,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|-45,01
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-21,78
|
|Çeyrek
|737
|755
|-10,88
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|-0,29
|