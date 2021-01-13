***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 10:50
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUTPO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901707
BIST
10:461.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 15,59
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.566
En Düşük
1.559
10:467,4339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0205
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
10:469,0772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0268
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
10:46444,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,96
|Açılış
|: 444,00
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler10:44
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.322.571
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|KUTPO
|65,25
|92.864.091
|% -4,88
|
|LUKSK
|37,14
|1.018.539
|% -4,77
|
|ESEN
|22,42
|88.930.339
|% -4,76
|
|SISE
|7,80
|708.411.570
|% 2,09
|
|THYAO
|13,08
|449.410.132
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,49
|325.616.599
|% 1,63
|
|PETKM
|5,28
|308.003.011
|% -0,19
|
|TSKB
|1,93
|235.841.621
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,49
|325.616.599
|% 1,63
|
|TSKB
|1,93
|235.841.621
|% 1,58
|
|SISE
|7,80
|708.411.570
|% 2,09
|
|PETKM
|5,28
|308.003.011
|% -0,19
|
|DOHOL
|3,61
|130.109.283
|% 2,56
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4326
|7,4371
|% -0,23
|
|Euro
|9,0731
|9,0827
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,1414
|10,1923
|% -0,16
|
|Frank
|8,3570
|8,4074
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9741
|1,9840
|% -0,35
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|2,84
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|56,99
|56,99
|0,41
|