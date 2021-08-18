***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 10:58
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958915
BIST
12:241.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
12:248,4736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0420
|Açılış
|: 8,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
12:249,9391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0619
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
12:24487,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,59
|Açılış
|: 487,44
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler12:22
|AGYO
|3,74
|49.262.031
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.482.540
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.178.840
|% 9,86
|
|VAKKO
|11,54
|119.589.227
|% 8,87
|
|SNKRN
|29,00
|85.260
|% 8,05
|
|KUTPO
|55,00
|34.033.522
|% -7,64
|
|PRZMA
|4,16
|8.416.147
|% -6,73
|
|VKING
|7,07
|37.061.361
|% -6,11
|
|EUHOL
|3,40
|18.694.209
|% -5,82
|
|IDGYO
|2,65
|7.246.855
|% -5,36
|
|GARAN
|9,46
|450.227.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,32
|377.466.303
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,58
|358.491.676
|% -0,77
|
|TUPRS
|102,80
|290.996.672
|% 0,10
|
|KRDMD
|8,14
|288.457.155
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,58
|358.491.676
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,85
|92.137.864
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|450.227.462
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,60
|168.195.289
|% 1,12
|
|HALKB
|4,89
|204.518.914
|% 1,87
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4731
|8,4756
|% 0,52
|
|Euro
|9,9390
|9,9447
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6348
|11,6932
|% 0,75
|
|Frank
|9,2541
|9,3099
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2562
|2,2676
|% 0,68
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|1,55
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|11,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|19,45
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|9,41
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,52
|69,52
|0,49
|