***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2021 10:00
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUTPO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961372
BIST
10:001.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.476
En Düşük
1.472
10:008,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:009,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0193
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:00483,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 483,65
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ANELE
|3,41
|1.860.510
|% 10,00
|
|EGEPO
|6,05
|1.008.257
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|164.787
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|ISBIR
|114,20
|1.025.173
|% 6,23
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|MRSHL
|226,70
|22.670
|% -4,35
|
|CASA
|115,90
|39.522
|% -2,52
|
|BALAT
|8,08
|458.136
|% -2,42
|
|SUMAS
|97,00
|44.135
|% -2,02
|
|GARAN
|9,84
|8.027.433
|% 0,10
|
|THYAO
|12,92
|6.642.250
|% 0,16
|
|PETKM
|6,17
|5.205.321
|% 0,16
|
|RODRG
|15,61
|4.424.687
|% 0,00
|
|TUPRS
|103,80
|3.731.091
|% 0,19
|
|ODAS
|1,53
|1.949.205
|% 0,66
|
|BSOKE
|2,70
|3.234.060
|% 1,12
|
|GSDHO
|2,15
|2.218.269
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,83
|1.585.556
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|5.205.321
|% 0,16
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2886
|8,2941
|% 0,13
|
|Euro
|9,8330
|9,8439
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,3893
|11,4464
|% 0,08
|
|Frank
|9,0210
|9,0754
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2032
|2,2142
|% -0,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-0,32
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-0,16
|