***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2021 10:00
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964206
BIST
10:141.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.421
10:148,5721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0463
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5729
En Düşük
8,5060
10:1410,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0521
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1166
En Düşük
10,0237
10:14484,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,38
|Açılış
|: 484,51
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
484,73
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler10:14
|TEZOL
|18,44
|8.510.798
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|613.079
|% 9,95
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|AYES
|19,99
|66.367
|% 4,88
|
|DOBUR
|23,72
|111.365
|% 4,04
|
|ISKPL
|7,33
|38.500.080
|% -8,49
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|IHGZT
|1,07
|28.391.575
|% -7,76
|
|NUGYO
|14,99
|12.158.486
|% -7,58
|
|KTSKR
|67,55
|6.324.560
|% -6,31
|
|THYAO
|12,58
|161.519.663
|% 0,88
|
|GARAN
|9,54
|143.255.512
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,47
|64.393.142
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,88
|60.892.729
|% 0,15
|
|PETKM
|6,24
|48.454.171
|% 1,13
|
|IHGZT
|1,07
|28.391.575
|% -7,76
|
|YKBNK
|2,47
|64.393.142
|% 0,00
|
|GARAN
|9,54
|143.255.512
|% 0,42
|
|THYAO
|12,58
|161.519.663
|% 0,88
|
|CEMAS
|1,20
|12.394.505
|% 0,84
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5678
|8,5721
|% 0,54
|
|Euro
|10,0956
|10,1110
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,7661
|11,8251
|% 0,39
|
|Frank
|9,1978
|9,2532
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2738
|2,2852
|% 0,35
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|10,23
|
|Altın Gr.
|484
|484
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,04
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,30
|