***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 11:19
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966837
BIST
11:251.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
11:258,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8414
11:2510,2831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
11:25500,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,15
|Açılış
|: 500,56
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,44
BIST En Aktif Hisseler11:25
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|49.817.973
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|56.431.974
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|KARYE
|15,30
|31.052.911
|% -7,27
|
|HURGZ
|2,32
|22.511.257
|% -7,20
|
|MARTI
|1,57
|9.232.844
|% -6,55
|
|KUTPO
|61,40
|37.322.341
|% -6,26
|
|DGGYO
|9,56
|835.569
|% -5,81
|
|MAREN
|10,16
|412.580.477
|% 1,09
|
|THYAO
|14,04
|389.767.577
|% 1,23
|
|GARAN
|9,23
|353.430.071
|% 0,11
|
|TUPRS
|117,90
|310.682.335
|% 1,64
|
|SISE
|8,17
|153.190.826
|% 0,37
|
|SKBNK
|0,99
|82.116.376
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,37
|146.112.555
|% -0,42
|
|MAREN
|10,16
|412.580.477
|% 1,09
|
|GARAN
|9,23
|353.430.071
|% 0,11
|
|AGYO
|3,26
|105.384.743
|% 5,50
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8549
|8,8582
|% 0,12
|
|Euro
|10,2797
|10,2831
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0233
|12,0836
|% 0,10
|
|Frank
|9,5159
|9,5732
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3537
|2,3655
|% 0,01
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-10,80
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|0,42
|
Seans Raporu
11:25
daha fazla
-
11:37MARTI
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 858, 512 adet işlem
-
11:36VBTYZ
Yüzde 5.95 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 209, 983 adet işlem
-
11:35DGGYO
Yüzde -5.32 oranında düşüşle 9.61 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 015 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 87 kaybederek (% -0.06 ) 1, 489
-
11:34XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 3, 490.00 milyon TL de