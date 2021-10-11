***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 14:54
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUTPO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969436
BIST
15:161.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,56
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.415
En Düşük
1.402
15:168,9590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0094
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
15:1610,3707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0122
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
15:16505,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,94
|Açılış
|: 505,89
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler15:14
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.089.833
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.764.928
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|101.585.287
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|205.564.769
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.784.003
|% -9,98
|
|EUKYO
|4,92
|2.665.281
|% -9,89
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|KUTPO
|63,80
|57.381.832
|% -8,86
|
|GARAN
|9,41
|732.090.679
|% 1,18
|
|KRDMD
|6,73
|649.213.638
|% 4,67
|
|TUPRS
|125,40
|515.174.859
|% 1,95
|
|EREGL
|17,54
|439.737.725
|% 2,75
|
|PETKM
|6,19
|373.878.254
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,73
|649.213.638
|% 4,67
|
|GARAN
|9,41
|732.090.679
|% 1,18
|
|ODAS
|1,51
|115.470.763
|% 3,42
|
|EKGYO
|1,79
|130.671.096
|% 0,56
|
|PETKM
|6,19
|373.878.254
|% 0,81
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9544
|8,9575
|% -0,12
|
|Euro
|10,3672
|10,3714
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,1752
|12,2363
|% 0,01
|
|Frank
|9,6286
|9,6866
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3810
|2,3929
|% -0,13
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-0,63
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.394
|-5,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-4,23
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|-2,05
|
|Çeyrek
|807
|825
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|1,98
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PGSUS, FROTO
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 74 artarak (% 1.28 ) 1, 242
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, MERIT, EDIP, TSGYO, YONGA, MAALT, PRKAB, KSTUR
-
15:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, EUKYO, KERVN, YUNSA
-
15:28
PAMEL, DAGI, NUGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında