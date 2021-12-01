***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2021 10:53
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980423
BIST
11:231.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 44,60
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:2313,6141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0570
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:2315,4409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0856
|Açılış
|: 15,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:23771,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -6,93
|Açılış
|: 771,81
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:23
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.959
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.924.073
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.783.083
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|58.298.233
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|ATATP
|61,35
|9.518.507
|% -7,74
|
|THYAO
|18,31
|972.684.210
|% 6,33
|
|SISE
|13,19
|735.249.379
|% 5,10
|
|GARAN
|11,60
|714.857.797
|% 1,58
|
|KRDMD
|8,90
|658.622.472
|% 4,09
|
|SASA
|45,56
|594.222.323
|% 4,98
|
|TSKB
|1,50
|131.154.394
|% 1,35
|
|KRDMD
|8,90
|658.622.472
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,24
|227.750.941
|% 2,21
|
|PETKM
|7,96
|557.655.741
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,26
|146.533.281
|% 0,89
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6099
|13,6141
|% -0,42
|
|Euro
|15,3986
|15,4409
|% -0,55
|
|Sterlin
|17,9012
|17,9910
|% -1,23
|
|Frank
|14,6263
|14,7144
|% -1,37
|
|Riyal
|3,5868
|3,6048
|% -1,25
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|8,56
|
|Altın Gr.
|772
|772
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,88
|71,88
|2,65
|