***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 10:35
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980819
BIST
10:551.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 27,84
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.908
En Düşük
1.894
10:5513,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1027
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7706
En Düşük
13,5361
10:5515,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0560
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
10:55781,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,55
|Açılış
|: 781,64
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler10:55
|PKENT
|4.478,20
|10.272.738
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|15.612.184
|% 9,97
|
|QNBFL
|89,90
|260.710
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|EKIZ
|7,31
|207.874
|% -4,82
|
|KUTPO
|100,00
|35.347.854
|% -4,67
|
|THYAO
|19,06
|773.728.256
|% 4,44
|
|KRDMD
|9,43
|362.546.807
|% 0,86
|
|TSKB
|1,59
|280.360.157
|% 6,00
|
|EREGL
|23,96
|278.191.782
|% 2,39
|
|SISE
|13,31
|266.030.844
|% -0,08
|
|TSKB
|1,59
|280.360.157
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|98.953.185
|% 0,84
|
|THYAO
|19,06
|773.728.256
|% 4,44
|
|KRDMD
|9,43
|362.546.807
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,38
|91.195.851
|% 0,85
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7499
|13,7660
|% 0,75
|
|Euro
|15,5320
|15,5648
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,1704
|18,2615
|% 0,06
|
|Frank
|14,8439
|14,9334
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6489
|3,6672
|% 0,26
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|1,52
|
|Altın Gr.
|781
|782
|2,49
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|71,00
|71,00
|1,33
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Seans Raporu
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