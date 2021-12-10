***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 11:47
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982610
BIST
14:112.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,50
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
14:1113,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1362
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
14:1115,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1082
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
14:11789,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,63
|Açılış
|: 789,88
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:11
|EUHOL
|2,31
|22.343.680
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|73.843.096
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.431.333
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,48
|3.622.260.220
|% 2,18
|
|SISE
|15,67
|1.429.903.873
|% 1,75
|
|KRDMD
|10,54
|1.385.301.097
|% 0,38
|
|PETKM
|9,18
|1.317.729.426
|% 2,68
|
|TUPRS
|172,00
|974.637.183
|% 4,37
|
|EKGYO
|2,55
|543.605.331
|% 0,79
|
|THYAO
|22,48
|3.622.260.220
|% 2,18
|
|PETKM
|9,18
|1.317.729.426
|% 2,68
|
|KRDMD
|10,54
|1.385.301.097
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,55
|432.580.653
|% -1,66
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8961
|13,9234
|% 0,99
|
|Euro
|15,6640
|15,7040
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,2532
|18,3447
|% 0,42
|
|Frank
|14,9438
|15,0338
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6863
|3,7048
|% 0,59
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,29
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.182
|5.313
|-8,24
|
|Yarım
|2.505
|2.570
|-3,98
|
|Çeyrek
|1.256
|1.285
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,20
|