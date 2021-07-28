***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.07.2021 09:06
***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952174
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
0
En Düşük
0
18:058,5673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5735
En Düşük
8,5439
18:0510,1254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0954
18:05497,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,95
|Açılış
|: 497,10
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5626
|8,5673
|% 0,10
|
|Euro
|10,1164
|10,1254
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,8480
|11,9074
|% 0,03
|
|Frank
|9,3215
|9,3776
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2763
|2,2877
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|5,78
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,71
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,04
|
|B. Petrol
|73,86
|73,86
|0,34
|