***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2021 16:37
***KUTPO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUTPO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gülden Güral tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980501
BIST
17:151.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 43,99
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1513,3262
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -0,3449
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1515,1593
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -0,3672
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:15769,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -9,71
|Açılış
|: 769,04
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BURCE
|26,40
|16.714.584
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.813.979
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,66
|3.320.185.020
|% 2,10
|
|THYAO
|18,71
|2.907.000.608
|% 8,65
|
|SISE
|12,92
|2.238.738.381
|% 2,95
|
|SASA
|45,50
|2.141.640.935
|% 4,84
|
|ASELS
|22,04
|1.974.390.319
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,30
|979.709.264
|% 4,10
|
|GARAN
|11,66
|3.320.185.020
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,28
|602.194.290
|% 1,79
|
|TSKB
|1,51
|341.154.028
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,88
|1.533.652.363
|% 3,86
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3161
|13,3262
|% -2,52
|
|Euro
|15,1228
|15,1593
|% -2,36
|
|Sterlin
|17,7678
|17,8570
|% -1,97
|
|Frank
|14,4769
|14,5641
|% -2,38
|
|Riyal
|3,5487
|3,5665
|% -2,30
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|16,28
|
|Altın Gr.
|768
|768
|-10,77
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.046
|5.178
|89,25
|
|Yarım
|2.439
|2.505
|43,17
|
|Çeyrek
|1.223
|1.252
|21,59
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|1,86
|