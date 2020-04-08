GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

08.04.2020 15:30
GÜNCEL HABERLER



***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
08.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2020 - 10054
Açıklamalar

      Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim  Kurulu Sayın Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket  merkezinde toplanmış,  gündeminde bulunan konular müzakere edilerek  aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Denetim  Komitesi'nin 24/02/2020 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin  olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak Şirketimizin  2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk  Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat  uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu  kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer  faaliyetlerin yürütülmesi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve  Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' nin bağımsız denetim şirketi olarak  seçilmesine ve bu hususun şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul  Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836467


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:5392.932
Değişim :  0,60% |  549,74
Açılış :  92.482  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
93.275 En Düşük
91.803
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 5,39 1.064.902 % 10,00  
DOKTA 18,70 890.728 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.305.280 % 10,00  
KONYA 206,10 24.044.657 % 9,98  
DOCO 316,40 41.047.908 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3651 8,4071 % 0,54  
Frank 6,9606 7,0025 % 0,18  
Riyal 1,7993 1,8083 % 0,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.653 4,92  
Altın Gr. 360 360 1,62  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,08 15,13 0,08  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,02  
B. Petrol 31,93 31,93 0,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru