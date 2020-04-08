***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.04.2020 15:30
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
08.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2020 - 10054
Açıklamalar
Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Denetim Komitesi'nin 24/02/2020 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş' nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836467
BIST
15:5392.932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 549,74
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
15:536,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
15:537,3953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4022
En Düşük
7,3489
15:53360,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,67
|Açılış
|: 360,26
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.064.902
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|24.044.657
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.047.908
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.432.521
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,48
|825.724.679
|% 5,46
|
|ASELS
|24,82
|666.424.562
|% 1,72
|
|THYAO
|9,60
|627.013.943
|% 0,73
|
|SASA
|9,09
|528.349.329
|% 1,68
|
|GARAN
|7,84
|455.832.200
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,38
|318.191.096
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,03
|93.816.348
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,51
|289.717.275
|% 4,15
|
|YKBNK
|1,89
|147.376.246
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,06
|72.130.290
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3651
|8,4071
|% 0,54
|
|Frank
|6,9606
|7,0025
|% 0,18
|
|Riyal
|1,7993
|1,8083
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|4,92
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,13
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,02
|
|B. Petrol
|31,93
|31,93
|0,06
|
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