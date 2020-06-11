***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
11.06.2020 18:10
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/06/2020
Açıklamalar
2020 Yılı 1. Üç Aylık Dönem Faaliyet Raporu Ektedir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850732
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0636
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0787
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05380,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,96
|Açılış
|: 380,67
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6051
|8,6483
|% -0,03
|
|Frank
|7,2598
|7,3036
|% 1,57
|
|Riyal
|1,8167
|1,8258
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-5,27
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.497
|14,20
|
|Tam
|2.543
|2.565
|14,70
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|9,10
|
|Çeyrek
|620
|627
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,68
|38,68
|-3,05
|
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