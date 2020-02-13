***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliği2 nolu porselen fabrikasında bakım,yenileme ve modernizasyonun gerçekleşmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimiz porselen üretiminin gerçekleştirildiği toplam 5 fabrikadan, toplam porselen üretim kapasitemizin %20 'ini temsil etmekte olan 2 nolu fabrikanın durdurulmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniBakım, yenileme ve modernizasyonun gerçekleştirilmesi içinVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi22.10.2018Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYokturFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYokturKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıDiğer 4 fabrikamızın sorunsuz olarak çalışmaya devam edecek olması nedeniyle ihracat ve iç piyasa taleplerinin karşılanmasında sorun yaşanmayacaktır.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYokturÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYokturŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerPlanlı porselen stoku bulunmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarBakım, yenileme ve modernizasyonun tamamlanması.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih13.02.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiDuruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.AçıklamalarŞirketimiz 22.10.2018 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Esaslı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışması için 22.10.2018 tarihi itibariyle faaliyetleri durdurulan toplam porselen üretim kapasitemizin %20 'sinin üretildiği 2 nolu porselen fabrikamızda bakım, yenileme ve modernizasyon çalışması sona ermiş olup, 13.02.2020 tarihi itibariyle üretime başlanmıştır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818860BIST