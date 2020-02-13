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***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

13.02.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
2 nolu porselen fabrikasında bakım,yenileme ve modernizasyonun gerçekleşmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimiz porselen üretiminin gerçekleştirildiği toplam 5 fabrikadan, toplam porselen üretim kapasitemizin %20 'ini temsil etmekte olan 2 nolu fabrikanın durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Bakım, yenileme ve modernizasyonun gerçekleştirilmesi için
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
22.10.2018
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yoktur
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yoktur
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Diğer 4 fabrikamızın sorunsuz olarak çalışmaya devam edecek olması nedeniyle ihracat ve iç piyasa taleplerinin karşılanmasında sorun yaşanmayacaktır.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Planlı porselen stoku bulunmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Bakım, yenileme ve modernizasyonun tamamlanması.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
13.02.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
Açıklamalar

Şirketimiz 22.10.2018 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Esaslı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışması için 22.10.2018 tarihi itibariyle faaliyetleri durdurulan toplam porselen üretim kapasitemizin %20 'sinin üretildiği 2 nolu porselen fabrikamızda bakım, yenileme ve modernizasyon çalışması sona ermiş olup, 13.02.2020 tarihi itibariyle üretime başlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818860


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ISYAT 2,60 62.606.729 % 19,82  
ISBTR 56.350,00 4.564.350 % 15,00  
MERKO 1,48 54.907.404 % 14,73  
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Frank 6,1456 6,1826 % -0,20  
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Altın Gr. 306 306 1,56  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
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