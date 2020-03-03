***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 39.916.800 20.215.765 79.291 -2.803.075 4.220.920 187.418.774 32.215.320 281.263.795 281.263.795Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.419.834 -2.419.834 -2.419.834Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.419.834 -2.419.834 -2.419.834Hatalara İlişkin Düzeltmeler27 -360.115 -360.115 -360.115Transferler27 423.562 31.791.758 -32.215.320 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.422.030 35.141.972 33.719.942 33.719.942Dönem Karı (Zararı)27 35.141.972 35.141.972 35.141.972Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.422.030 -1.422.030 -1.422.030Kar Payları-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler27 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788Diğer Düzeltmeler80.460 80.460 80.460Transferler35.141.972 -35.141.972 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.869.786 40.524.478 37.654.692 37.654.692Dönem Karı (Zararı)27 40.524.478 40.524.478 40.524.478Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.869.786 -2.869.786 -2.869.786Dönem Sonu Bakiyeler27 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.574.478 345.938.940 345.938.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.350.704 25.247.151Dönem Karı (Zararı)40.524.478 35.141.972Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.524.478 35.141.972Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.136.954 44.638.975Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 14.050.740 14.379.494Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.878.643 2.379.496Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.878.643 2.379.496Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.248.783 14.222.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 9.928.108 13.207.048Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.320.675 1.015.149Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler185.136 4.820.011Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -531.003 -228.235Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 2.663.087 596.078Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -6.405.611 -1.576.984Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 4.458.663 6.029.152Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.101.724 10.398.304Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.328.072 -1.560.527Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -13.328.072 -1.560.527İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-41.421.093 -27.331.995Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -37.174.407 5.513.573Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.700.909 913.328Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 8.346.601 -19.026.897Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 1.818.383 -5.921.525Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -16.900.687 20.002.019Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20 -5.090.936 -3.232.255Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.311.427 -22.293.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.432.383 -3.286.799Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-485.866 -3.286.799Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.946.517Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.240.339 52.448.952Ödenen Temettüler-4.000.000Alınan Faiz-2.132.084 -367.843Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -5.923.052 -13.077.324Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 3.165.501 -9.756.634YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.145.607 -28.754.751Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.253.586 825.708Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.480.967 -29.414.933Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.774 81.774Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-247.300FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.260.497 -3.709.547Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri387.553Kredilerden Nakit Girişleri387.553Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.709.547Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.648.050YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.944.600 -7.217.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.944.600 -7.217.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.555.251 13.772.398DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.499.851 6.555.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 8.499.851 6.555.251Ticari Alacaklar10 111.632.897 83.249.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 2.197.332 1.682.482İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar109.435.565 81.567.056Diğer Alacaklar11 1.069.258 2.677.292İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.069.258 2.677.292Stoklar13 140.250.842 148.597.443Peşin Ödenmiş Giderler15 4.125.947 6.162.246Diğer Dönen Varlıklar27 624.702 138.836ARA TOPLAM266.203.497 247.380.606TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR266.203.497 247.380.606DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.001 1.001Ticari Alacaklar10 1.660.005 206.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.660.005 206.263Diğer Alacaklar11 219.300 312.175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 219.300 312.175Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 11.722.581 10.539.395Maddi Duran Varlıklar18 147.868.174 146.613.775Kullanım Hakkı Varlıkları19 38.748.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.945.779 172.655Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.945.779 172.655Peşin Ödenmiş Giderler15 1.644.974 1.427.058Ertelenmiş Vergi Varlığı36 7.496.885 7.250.721TOPLAM DURAN VARLIKLAR213.306.996 166.523.043TOPLAM VARLIKLAR479.510.493 413.903.649KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 2.864.126 1.983.558Ticari Borçlar10 30.875.899 54.182.197İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 5.565.395 22.853.777İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 25.310.504 31.328.420Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 7.437.523 7.441.268Diğer Borçlar11 998.702 5.620.335İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 998.702 5.620.335Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.281.739 17.970.312Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 3.165.501Kısa Vadeli Karşılıklar23 4.630.716 2.903.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.787.768 1.381.354Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 2.842.948 1.522.273ARA TOPLAM77.254.206 90.101.297TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.254.206 90.101.297UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 37.589.444Diğer Borçlar11 5.904.000 6.373.303İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 5.904.000 5.904.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar469.303Uzun Vadeli Karşılıklar25 12.823.903 9.225.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 12.823.903 9.225.261TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.317.347 15.598.564TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER133.571.553 105.699.861ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar345.938.940 308.203.788Ödenmiş Sermaye28 39.916.800 39.916.800Sermaye Düzeltme Farkları28 20.215.765 20.215.765Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.291 79.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -7.094.891 -4.225.105Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 4.644.482 4.644.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 247.653.015 212.430.583Net Dönem Karı veya Zararı37 40.524.478 35.141.972TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28 345.938.940 308.203.788TOPLAM KAYNAKLAR479.510.493 413.903.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 362.943.277 383.759.740Satışların Maliyeti28 -214.120.570 -243.606.236TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)148.822.707 140.153.504BRÜT KAR (ZARAR)148.822.707 140.153.504Genel Yönetim Giderleri29-30 -23.465.108 -23.945.984Pazarlama Giderleri29-30 -89.029.484 -90.368.091Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -4.360.340 -5.597.029Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 27.410.616 47.944.624Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -18.883.869 -29.952.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.494.522 38.234.535Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 13.328.072 1.560.527FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.822.594 39.795.062Finansman Gelirleri33 1.543.737 6.910.488Finansman Giderleri33 -3.740.129 -1.165.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.626.202 45.540.276Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -11.101.724 -10.398.304Dönem Vergi (Gideri) Geliri-10.538.461 -8.991.376Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-563.263 -1.406.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.524.478 35.141.972DÖNEM KARI (ZARARI)40.524.478 35.141.972Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları40.524.478 35.141.972Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.869.786 -1.422.030Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.679.213 -1.823.115Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler809.427 401.085Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri809.427 401.085Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.869.786 -1.422.030TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.654.692 33.719.942Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları37.654.692 33.719.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824032BIST