***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788Transferler28 35.141.972 -35.141.972Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.870.877 7.035.223 5.164.346 5.164.346Dönem Karı (Zararı)28 7.035.223 7.035.223 7.035.223Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.870.877 -1.870.877 -1.870.877Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -6.095.982 4.644.482 247.572.555 7.035.223 313.368.134 313.368.134Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940Transferler28 40.524.478 -40.524.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-836.225 -1.257.884 -2.094.109 -2.094.109Dönem Karı (Zararı)28 -1.257.884 -1.257.884 -1.257.884Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-836.225 -836.225 -836.225Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 29.792 -7.931.116 4.644.482 288.177.493 -1.257.884 343.844.831 343.844.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.564.418 5.228.625Dönem Karı (Zararı)-1.257.884 7.035.223Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.257.884 7.035.223Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.762.683 21.381.762Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 4.118.380 3.028.892Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.953.821 982.687Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.953.821 982.687Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.652.606 4.804.885Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 2.652.606 4.804.885Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.825.887 10.656.331Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -249.098 -140.792Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 900.958 29.503Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -4.627.188 -136.090Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 7.801.215 10.903.710Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-269.045 2.204.805Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-518.966 -295.838Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 -518.966 -295.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.057.415 -22.255.664Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -716.811 -59.357.308Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.468.156 -2.744.057Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.033.750 12.445.602Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 347.318 1.848.687Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -9.666.137 -15.210.459Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,27 -151.738 4.078.508Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16.019.344 35.951.068İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.272.655 732.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.079.251 732.295Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.351.906Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.562.214 6.161.321Ödenen Faiz-651.860Alınan Faiz111.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -517.123 -1.032.777Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -1.828.813 -11.208YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.479.077 -3.067.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri340.240 269.174Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.819.317 -3.336.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.466.772 -1.824.895Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-875.347 -1.824.895Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.591.425YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.618.569 336.654NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.618.569 336.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.499.851 6.555.251DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.118.420 6.891.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 11.118.420 8.499.851Ticari Alacaklar109.007.168 111.632.897İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 2.094.796 2.197.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 106.912.372 109.435.565Diğer Alacaklar11 2.537.414 1.069.258İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.537.414 1.069.258Stoklar13 142.284.592 140.250.842Peşin Ödenmiş Giderler15 4.062.666 4.125.947İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15-38 1.752.997İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 2.309.669 4.125.947Diğer Dönen Varlıklar27 85.678 624.702ARA TOPLAM269.095.938 266.203.497TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR269.095.938 266.203.497DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.001 1.001Ticari Alacaklar10 2.048.724 1.660.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.048.724 1.660.005Diğer Alacaklar11 219.300 219.300İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 219.300 219.300Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 11.674.466 11.722.581Maddi Duran Varlıklar18 148.339.055 147.868.174Kullanım Hakkı Varlıkları35.356.908 38.748.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 3.975.651 3.945.779Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 3.975.651 3.945.779Peşin Ödenmiş Giderler15 1.360.937 1.644.974Ertelenmiş Vergi Varlığı35 9.348.047 7.496.885TOPLAM DURAN VARLIKLAR212.324.089 213.306.996TOPLAM VARLIKLAR481.420.027 479.510.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 625.691 2.864.126Ticari Borçlar10 21.209.762 30.875.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 608.736 5.565.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 20.601.026 25.310.504Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 8.101.747 7.437.523Diğer Borçlar11 846.962 998.702İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 846.962 998.702Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 43.301.083 27.281.739İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.578İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15-38 43.297.505 27.281.739Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.336.688 3.165.501Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.901.677 4.630.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.806.546 1.787.768Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.095.131 2.842.948ARA TOPLAM80.323.610 77.254.206TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.323.610 77.254.206UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 36.406.978 37.589.444Diğer Borçlar11 5.904.000 5.904.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 5.904.000 5.904.000Uzun Vadeli Karşılıklar24 14.940.608 12.823.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 14.940.608 12.823.903TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.251.586 56.317.347TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER137.575.196 133.571.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar343.844.831 345.938.940Ödenmiş Sermaye27 39.916.800 39.916.800Sermaye Düzeltme Farkları27 20.215.765 20.215.765Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 79.291 79.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -7.931.116 -7.094.891Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 4.644.482 4.644.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 288.177.493 247.653.015Net Dönem Karı veya Zararı36 -1.257.884 40.524.478TOPLAM ÖZKAYNAKLAR343.844.831 345.938.940TOPLAM KAYNAKLAR481.420.027 479.510.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 83.809.831 98.181.293Satışların Maliyeti29 -50.959.159 -55.959.030TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.850.672 42.222.263BRÜT KAR (ZARAR)32.850.672 42.222.263Genel Yönetim Giderleri30-31 -5.952.072 -6.559.506Pazarlama Giderleri30-31 -24.956.763 -21.654.915Araştırma ve Geliştirme Giderleri30-31 -2.175.114 -1.619.890Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 12.538.245 14.204.035Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -14.676.105 -17.743.570ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.371.137 8.848.417Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 518.966 295.838FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.852.171 9.144.255Finansman Gelirleri34 1.230.345 429.897Finansman Giderleri34 -905.103 -334.124SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.526.929 9.240.028Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri269.045 -2.204.805Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -1.346.259 -3.779.949Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 1.615.304 1.575.144SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.257.884 7.035.223DÖNEM KARI (ZARARI)-1.257.884 7.035.223Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.257.884 7.035.223Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-836.225 -1.870.877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.072.083 -2.398.560Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler235.858 527.683Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri235.858 527.683Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-836.225 -1.870.877TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.094.109 5.164.346Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.094.109 5.164.346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850297BIST