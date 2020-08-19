***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788Diğer Düzeltmeler49.277 49.277 49.277Transferler28 35.141.972 -35.141.972 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.359.401 20.710.255 18.350.854 18.350.854Dönem Karı (Zararı)28 20.710.255 20.710.255 20.710.255Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.359.401 -2.359.401 -2.359.401Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -6.584.506 4.644.482 247.621.832 20.710.255 326.603.919 326.603.919Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940Transferler28 40.524.478 -40.524.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.294.976 9.890.020 8.595.044 8.595.044Dönem Karı (Zararı)28 9.890.020 9.890.020 9.890.020Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.294.976 -1.294.976 -1.294.976Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -8.389.867 4.644.482 288.177.493 9.890.020 354.533.984 354.533.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.981.482 17.927.375Dönem Karı (Zararı)9.890.020 20.710.255Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.890.020 20.710.255Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.243.720 28.063.530Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 7.860.758 7.352.034Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.393.166 2.816.587Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.393.166 2.816.587Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.769.778 7.367.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 3.769.778 7.367.369Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.007 5.609.495Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -265.194 -173.858Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 913.402 1.813.868Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -4.297.065 -2.877.648Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 3.668.864 6.847.133Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.464.441 5.301.415Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.264.430 -383.370Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 -10.264.430 -383.370İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.262.378 -22.959.544Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.714.966 -74.016.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.149.646 1.068.993Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -12.847.907 9.706.360Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.661.153 5.144.363Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 4.148.801 -6.568.285Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,27 276.421 -2.293.985Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.733.554 46.290.035İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.482 -2.290.098Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-427.446 -2.403.998Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)379.964 113.900Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.871.362 25.814.241Ödenen Faiz-648.208 -1.640.011Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -1.076.171 -488.420Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -3.165.501 -5.758.435YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.986.172 -10.829.303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.063.559 433.911Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.063.559 433.911Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.049.731 -9.607.424Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.049.731 -9.607.424Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.349Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.656.139FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-699.286 -3.843.089Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.035.761 -1.707.786Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.035.761 -1.707.786Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları336.475 -2.135.303YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-703.976 3.254.983NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-703.976 3.254.983DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.499.851 6.555.251DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.795.875 9.810.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 7.795.875 8.499.851Ticari Alacaklar107.453.250 111.632.897İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 1.875.026 2.197.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 105.578.224 109.435.565Diğer Alacaklar11 2.232.666 1.069.258İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.232.666 1.069.258Stoklar13 153.098.749 140.250.842Peşin Ödenmiş Giderler15 5.752.689 4.125.947İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.679.242İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.073.447 4.125.947Diğer Dönen Varlıklar27 83.106 624.702ARA TOPLAM276.416.335 266.203.497TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR276.416.335 266.203.497DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.001 1.001Ticari Alacaklar10 1.492.589 1.660.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.492.589 1.660.005Diğer Alacaklar11 205.538 219.300İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 205.538 219.300Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 11.643.726 11.722.581Maddi Duran Varlıklar18 154.845.453 147.868.174Kullanım Hakkı Varlıkları19 30.939.124 38.748.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.033.527 3.945.779Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.033.527 3.945.779Peşin Ödenmiş Giderler15 1.679.385 1.644.974Ertelenmiş Vergi Varlığı36 8.465.927 7.496.885TOPLAM DURAN VARLIKLAR212.306.270 213.306.996TOPLAM VARLIKLAR488.722.605 479.510.493KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 991.771 2.864.126Ticari Borçlar10 30.727.635 30.875.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 2.680.012 5.565.395İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 28.047.623 25.310.504Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 7.879.028 7.437.523Diğer Borçlar11 1.108.049 998.702İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.108.049 998.702Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.015.293 27.281.739Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 719.508 3.165.501Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.279.060 4.630.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.668.564 1.787.768Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.610.496 2.842.948ARA TOPLAM80.720.344 77.254.206TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.720.344 77.254.206UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 31.927.563 37.589.444Diğer Borçlar11 5.904.000 5.904.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 5.904.000 5.904.000Uzun Vadeli Karşılıklar24 15.636.714 12.823.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 15.636.714 12.823.903TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.468.277 56.317.347TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER134.188.621 133.571.553ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar354.533.984 345.938.940Ödenmiş Sermaye28 39.916.800 39.916.800Sermaye Düzeltme Farkları28 20.215.765 20.215.765Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.291 79.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -8.389.867 -7.094.891Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 4.644.482 4.644.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 288.177.493 247.653.015Net Dönem Karı veya Zararı37 9.890.020 40.524.478TOPLAM ÖZKAYNAKLAR354.533.984 345.938.940TOPLAM KAYNAKLAR488.722.605 479.510.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 151.524.279 194.216.940 67.714.448 96.035.647Satışların Maliyeti29 -96.269.377 -112.444.558 -45.310.218 -56.485.527TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.254.902 81.772.382 22.404.230 39.550.120BRÜT KAR (ZARAR)55.254.902 81.772.382 22.404.230 39.550.120Genel Yönetim Giderleri30 -11.914.868 -13.529.087 -5.962.796 -6.969.581Pazarlama Giderleri30 -44.665.289 -40.539.673 -19.708.526 -18.884.758Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -4.950.041 -3.539.181 -2.774.927 -1.919.291Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 22.471.994 23.017.381 14.417.284 13.907.563Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -15.881.994 -19.775.184 -5.689.424 -7.125.831ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)314.704 27.406.638 2.685.841 18.558.222Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 10.264.430 383.370 9.745.464 87.532FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.579.134 27.790.008 12.431.305 18.645.754Finansman Gelirleri34 1.765.301 622.081 534.956 192.184Finansman Giderleri34 -989.974 -2.400.419 -84.871 -2.066.295SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.354.461 26.011.670 12.881.390 16.771.643Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -1.464.441 -5.301.415 -1.733.486 -3.096.610Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.068.233 -7.027.768 -721.974 -3.247.819Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri603.792 1.726.353 -1.011.512 151.209SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.890.020 20.710.255 11.147.904 13.675.033DÖNEM KARI (ZARARI)9.890.020 20.710.255 11.147.904 13.675.033Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.890.020 20.710.255 11.147.904 13.675.033Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.294.976 -2.359.401 -458.751 -488.524Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.660.226 -3.024.873 -588.142 -626.313Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler365.250 665.472 129.391 137.789Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri365.250 665.472 129.391 137.789Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.294.976 -2.359.401 -458.751 -488.524TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.595.044 18.350.854 10.689.153 13.186.509Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.595.044 18.350.854 10.689.153 13.186.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870055BIST