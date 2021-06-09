***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.094.891 4.644.482 247.653.015 40.524.478 345.938.940 345.938.940Transferler28 40.524.478 -40.524.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-836.225 -1.257.884 -2.094.109 -2.094.109Dönem Karı (Zararı)28 -1.257.884 -1.257.884 -1.257.884Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-836.225 -836.225 -836.225Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.931.116 4.644.482 288.177.493 -1.257.884 343.844.831 343.844.831Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327Transferler28 33.252.582 -33.252.582Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.649.392 6.708.219 4.058.827 4.058.827Dönem Karı (Zararı)28 6.708.219 6.708.219 6.708.219Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.649.392 -2.649.392 -2.649.392Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -12.264.478 4.644.482 321.430.075 6.708.219 380.730.154 380.730.154Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.866.032 9.564.418Dönem Karı (Zararı)6.708.219 -1.257.884Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.708.219 -1.257.884Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.013.048 12.762.683Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 4.487.284 4.118.380Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler962.419 2.953.821Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 962.419 2.953.821Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.746.333 2.652.606Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23,25 6.746.333 2.652.606Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.052.333 3.825.887Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -155.766 -249.098Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 873.102 900.958Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -7.709.065 -4.627.188Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 8.044.062 7.801.215Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.764.679 -269.045Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-518.966Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -518.966İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.223.995 1.057.415Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 3.692.314 -716.811Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.068.450 -1.468.156Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -10.019.401 -2.033.750Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 1.032.255 347.318Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 7.827.377 -9.666.137Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 153.871 -151.738Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 14.191.039 16.019.344İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-721.910 -1.272.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 -1.746.808 2.079.251Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 1.024.898 -3.351.906Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.945.262 12.562.214Ödenen Faiz-717.336 -651.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -1.503.562 -517.123Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -1.858.332 -1.828.813YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.217.562 -4.479.077Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri340.240Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.217.562 -4.819.317FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.650.720 -2.466.772Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.382.339 -875.347Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.268.381 -1.591.425YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.997.750 2.618.569NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.997.750 2.618.569DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.212.835 8.499.851DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 24.210.585 11.118.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 24.210.585 10.212.835Ticari Alacaklar10 112.821.130 127.127.182İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,38 5.339.059 4.574.940İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 107.482.071 122.552.242Diğer Alacaklar11 3.645.653 4.714.103İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.645.653 4.714.103Stoklar13 161.990.260 151.970.859Peşin Ödenmiş Giderler15 2.581.693 2.187.202Diğer Dönen Varlıklar27 845.478 93.125ARA TOPLAM306.094.799 296.305.306TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR306.094.799 296.305.306DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.001 1.001Ticari Alacaklar10 2.560.128 952.871İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.560.128 952.871Diğer Alacaklar11 205.538 205.538İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 205.538 205.538Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 11.370.801 11.418.917Maddi Duran Varlıklar18 177.170.303 164.017.526Kullanım Hakkı Varlıkları19 16.810.861 25.742.412Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 4.113.643 3.488.029Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 4.113.643 3.488.029Peşin Ödenmiş Giderler15 17.622.294 19.049.040Ertelenmiş Vergi Varlığı36 9.354.061 8.359.605TOPLAM DURAN VARLIKLAR239.208.630 233.234.939TOPLAM VARLIKLAR545.303.429 529.540.245KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 597.039 1.262.041Ticari Borçlar10 46.981.076 46.862.764İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,38 4.780.189 4.052.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 42.200.887 42.809.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 11.770.455 8.471.714Diğer Borçlar11 1.225.658 1.071.787İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.225.658 1.071.787Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 51.336.713 37.145.676Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 2.086.088 3.944.420Kısa Vadeli Karşılıklar23 4.277.773 3.520.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 2.655.340 1.898.458Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.622.433 1.622.433ARA TOPLAM118.274.802 102.279.293TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER118.274.802 102.279.293UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 18.579.601 27.356.643Diğer Borçlar11 5.904.000 5.904.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,38 5.904.000 5.904.000Uzun Vadeli Karşılıklar25 21.814.872 17.328.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 21.814.872 17.328.982TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.298.473 50.589.625TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.573.275 152.868.918ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar380.730.154 376.671.327Ödenmiş Sermaye28 39.916.800 39.916.800Sermaye Düzeltme Farkları28 20.215.765 20.215.765Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.291 79.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -12.264.478 -9.615.086Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 4.644.482 4.644.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 321.430.075 288.177.493Net Dönem Karı veya Zararı37 6.708.219 33.252.582TOPLAM ÖZKAYNAKLAR380.730.154 376.671.327TOPLAM KAYNAKLAR545.303.429 529.540.245Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 119.822.008 83.809.831Satışların Maliyeti29 -73.565.312 -50.959.159TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.256.696 32.850.672BRÜT KAR (ZARAR)46.256.696 32.850.672Genel Yönetim Giderleri30,31 -7.741.065 -5.952.072Pazarlama Giderleri30,31 -34.707.910 -24.956.763Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -2.184.062 -2.175.114Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 20.301.083 12.538.245Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -14.258.515 -14.676.105ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.666.227 -2.371.137Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 518.966FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.666.227 -1.852.171Finansman Gelirleri34 2.938.701 1.230.345Finansman Giderleri34 -2.132.030 -905.103SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.472.898 -1.526.929Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -1.764.679 269.045Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.096.787 -1.346.259Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri332.108 1.615.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.708.219 -1.257.884DÖNEM KARI (ZARARI)6.708.219 -1.257.884Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.708.219 -1.257.884Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.649.392 -836.225Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.311.741 -1.072.083Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler662.349 235.858Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri662.349 235.858Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.649.392 -836.225TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.058.827 -2.094.109Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.058.827 -2.094.T