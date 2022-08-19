***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -9.615.086 4.644.482 288.177.493 33.252.582 376.671.327 376.671.327Transferler28 33.252.582 -33.252.582Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.190.555 12.452.649 8.262.094 8.262.094Dönem Karı (Zararı)28 12.452.649 12.452.649 12.452.649Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.190.555 -4.190.555 -4.190.555Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -13.805.641 4.644.482 321.430.075 12.452.649 384.933.421 384.933.421Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 39.916.800 20.215.765 79.291 -16.179.048 4.644.482 321.430.075 33.988.975 404.096.340 404.096.340Transferler33.988.975 -33.988.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.108.723 93.601.282 86.492.559 86.492.559Dönem Karı (Zararı)28 93.601.282 93.601.282 93.601.282Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.108.723 -7.108.723 -7.108.723Dönem Sonu Bakiyeler28 39.916.800 202.015.765 79.291 -23.287.771 4.644.482 355.419.050 93.601.282 490.588.899 490.588.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.260.121 34.218.409Dönem Karı (Zararı)93.601.282 12.452.649Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)93.601.282 12.452.649Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler45.439.384 27.444.972Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 9.763.734 9.249.955Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.928.118 1.861.783Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.928.118 1.861.783Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.518.982 9.602.298Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 15.654.119 9.352.935Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-135.137 249.363Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.498.404 2.521.198Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -5.427 -227.623Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 8.523.721 1.841.126Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -20.810.042 -8.256.393Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 20.790.152 9.164.088Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.730.146 4.247.775Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-38.037Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 -38.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-141.678.675 75.444Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -121.719.942 -21.350.168Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -13.727.935 1.400.808Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -69.132.922 -24.741.646Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -18.431.436 1.832.333Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 75.533.873 32.433.221Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20 51.579 76.822Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-5.251.442 10.769.378İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.999.550 -345.304Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)27 5.043.078 -1.303.872Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 5.956.472 958.568Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.638.009 39.973.065Ödenen Faiz-8.518.294 -1.613.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -3.265.601 -2.593.810Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -20.838.217 -1.547.344YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-64.209.366 -28.235.738Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri131.254Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.209.366 -28.366.992FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.642.720 -4.604.300Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri427.028.831 33.908.364Kredilerden Nakit Girişleri427.028.831 33.908.364Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-327.978.965 -35.747.812Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-407.146 -2.764.852YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-826.767 1.378.371NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-826.767 1.378.371DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 11.122.037 10.212.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 10.295.270 11.591.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 10.295.270 11.122.037Ticari Alacaklar10 301.698.491 196.702.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 22.048.309 9.527.152İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 279.650.182 187.175.274Diğer Alacaklar11 21.363.815 7.719.531İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 21.363.815 7.719.531Stoklar13 299.553.075 230.420.152Peşin Ödenmiş Giderler15 19.547.286 4.935.974İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.534.044İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.013.242Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.483.936Diğer Dönen Varlıklar27 1.046.141 6.140.933ARA TOPLAM657.988.014 457.041.053TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR657.988.014 457.041.053DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.001 1.001Ticari Alacaklar10 2.038.164 8.032.556İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.038.164 8.032.556Diğer Alacaklar11 284.352 200.701İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 284.352 200.701Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 11.130.222 11.226.454Maddi Duran Varlıklar18 248.696.711 195.511.340Kullanım Hakkı Varlıkları19 22.551.130 21.472.884Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 6.326.912 4.970.419Peşin Ödenmiş Giderler15 11.691.875 7.871.751Ertelenmiş Vergi Varlığı36 13.260.801 12.346.354TOPLAM DURAN VARLIKLAR315.981.168 261.633.460TOPLAM VARLIKLAR973.969.182 718.674.513KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 106.517.364 5.790.140Ticari Borçlar10 170.923.933 116.200.102İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-38 3.272.524 2.148.462İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 167.651.409 114.051.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 24.718.482 11.554.212Diğer Borçlar11 5.415.034 5.363.456İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 5.415.034 5.363.456Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)109.451.474 114.702.917İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)152.344İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)109.299.130Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.624.135Kısa Vadeli Karşılıklar23 5.302.480 4.578.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.802.753 2.943.730Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.499.727 1.634.864ARA TOPLAM422.328.767 264.813.556TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER422.328.767 264.813.556UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 17.187.685 17.430.281Diğer Borçlar11 5.904.000 5.904.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-38 5.904.000 5.904.000Uzun Vadeli Karşılıklar25 37.959.831 26.430.336Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 37.959.831 26.430.336TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.051.516 49.764.617TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER483.380.283 314.578.173ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 490.588.899 404.096.340Ödenmiş Sermaye28 39.916.800 39.916.800Sermaye Düzeltme Farkları28 20.215.765 20.215.765Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.291 79.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -23.287.771 -16.179.048Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 4.644.482 4.644.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 355.419.050 321.430.075Net Dönem Karı veya Zararı37 93.601.282 33.988.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR490.588.899 404.096.340TOPLAM KAYNAKLAR973.969.182 718.674.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 643.166.676 260.634.555 330.572.721 140.812.547Satışların Maliyeti28 -369.910.040 -159.091.345 -207.267.939 -85.526.034TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)273.256.636 101.543.210 123.304.782 55.286.513Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)273.256.636 101.543.210 123.304.782 55.286.513Genel Yönetim Giderleri29-30 -25.380.206 -15.588.304 -12.807.938 -7.847.240Pazarlama Giderleri29-30 -146.083.122 -75.632.261 -69.226.261 -40.924.352Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -9.384.759 -4.257.345 -3.924.127 -2.073.283Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 86.763.227 31.108.085 39.888.609 11.708.597Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -67.951.333 -20.719.411 -25.224.183 -7.362.490ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.220.443 16.453.974 52.010.882 8.787.745Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 148.889 644.261 66.328 644.261Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-423.729 -423.729FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)111.369.332 16.674.506 52.077.210 9.008.277Finansman Gelirleri33 1.867.112 3.131.604 581.726 192.904Finansman Giderleri33 -9.905.016 -3.105.686 -5.982.193 -973.655SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)103.331.428 16.700.424 46.676.743 8.227.526Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -9.730.146 -4.247.775 2.767.845 -2.483.096Dönem Vergi (Gideri) Geliri-8.867.413 -4.505.688 4.796.910 -2.408.901Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-862.733 257.913 -2.029.065 -74.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)93.601.282 12.452.649 49.444.588 5.744.430DÖNEM KARI (ZARARI)93.601.282 12.452.649 49.444.588 5.744.430Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları93.601.282 12.452.649 49.444.588 5.744.430Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.108.723 -4.190.555 -1.868.793 -1.541.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.885.904 -5.238.194 -2.335.991 -1.926.453Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.777.181 1.047.639 467.198 385.291Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.777.181 1.047.639 467.198 385.291Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.108.723 -4.190.555 -1.868.793 -1.541.162TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.492.559 8.262.094 47.575.795 4.203.268Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları86.492.559 8.262.094 47.575.795 4.203.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057364BIST