***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 04.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir KÜTAHYAİlçe KÜTAHYA MERKEZAdres Eskişehir Yolu 8.km KÜTAHYAGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2020 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilg teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında bilgi verilmesi,13 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kntı Başkanlığı'na toplantı tutn şirketin www.kutahyaporselen.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önergenin Toplantı Başkanı tarafından oylanması neticesinde, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.4- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.5- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tabloları okunduOya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tabloları oy birliğiyle kabul edildi.6- 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli ve 2021/05 sayılı kararına ilişkin aşağıdaki metin okundu, görüşüldü, oya sunuldu.Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli ve 2021/05 sayılı kararında önerildiği üzere Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 33.252.582.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 27.054.324,76.-TL net kâr elde edilmiştir.Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2020 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle ayrı ayrı ibraları kabul edildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)8- Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 01/04/2021 tarihinden başlamak üzere bir yıl boyunca aylık brüt 10.000,00 TL/AY (Onbin Türk Lirası) , ödenmesi önerildi, oya sunuldu ve önerinin kabulü oy birliğiyle kabul edildi.9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimine ilişkin kararı oya sunuldu, Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.10- Gündemin 10.maddesi uyarınca 2020 yılında yapılan toplam 335.873,21.-TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bu bağışlar· Nafi Güral Eğitim Vakfı'na 171.300,00 TL· Belediye Kütahyaspor Klubü Derneği'ne 100.000,00 TL· Trabzon Büyükşehir Belediyesi Belediye Spor Klubü'ne 42.724,26 TL· Sporben Otizm Aileleri Gençlik ve Spor Klübü'ne 5.548,95 TL· Muharip Gaziler Derneği'ne 2.500,00 TL· Türk Eğitim Vakfı'na 13.800,00 TLŞirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 7 sayılı 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 500.000,00 TL (Beşyüz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin karar oya sunuldu ve 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000,00 TL (Beşyüz bin Türk Lirası) olması oy birliğiyle kabul edildi11-Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi görüşüldü. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve, oy birliğiyle kabul edildi.12- Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.13- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922089BIST