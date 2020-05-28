***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 14:49
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan gelir tablosu 2020 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847269
BIST
15:01105.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 457,14
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:016,8167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0445
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:017,5095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0497
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5115
En Düşük
7,4416
15:01377,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,94
|Açılış
|: 377,30
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|15,29
|154.046.747
|% 10,00
|
|KENT
|520,90
|11.777.092
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.788.694
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.593.048
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.202.560
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|5.821.884
|% -10,00
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|18.659.028
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,64
|2.449.140.728
|% 2,51
|
|GARAN
|7,75
|1.702.954.474
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,40
|851.098.280
|% 0,51
|
|ASELS
|30,12
|548.613.830
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,65
|500.425.703
|% 0,89
|
|GARAN
|7,75
|1.702.954.474
|% 1,44
|
|THYAO
|12,64
|2.449.140.728
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,43
|220.474.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|262.832.001
|% 0,45
|
|GSRAY
|2,97
|336.037.936
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3287
|8,3705
|% 0,59
|
|Frank
|6,9974
|7,0396
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8099
|1,8190
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,81
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,07
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.478
|31,20
|
|Tam
|2.519
|2.554
|43,50
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|15,70
|
|Çeyrek
|615
|622
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,63
|35,63
|1,03
|