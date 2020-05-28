***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteÇinili Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020AçıklamalarEkte yer alan gelir tablosu 2020 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847269BIST