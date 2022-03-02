Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

02.03.2022 17:03
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar

Ekte yer alan gelir tablosu 2021 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu   mevzuatına  göre düzenlenmemiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006506


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:541.980
Değişim :  0,49% |  9,65
Açılış :  1.974  
Önceki Kapanış :  1.970  
En Yüksek
2.000 En Düşük
1.962
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 43,50 26.607.880 % 9,96  
YUNSA 13,70 24.760.006 % 9,95  
ISGYO 6,65 234.749.958 % 9,92  
KONKA 11,08 141.969.198 % 9,92  
MSGYO 4,15 18.522.580 % 9,79  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Dolar 14,0707 14,0798 % 1,33  
Euro 15,6180 15,6546 % 0,95  
Sterlin 18,7075 18,8013 % 1,36  
Frank 15,2408 15,3326 % 1,15  
Riyal 3,7383 3,7570 % 1,28  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 -12,10  
Altın Gr. 874 874 4,95  
Cumhuriyet 5.800 5.887 87,00  
Tam 5.782 5.928 97,06  
Yarım 2.794 2.868 46,96  
Çeyrek 1.402 1.434 23,47  
Gümüş.Ons 25,14 25,17 -0,32  
Gümüş Gr. 11,38 11,39 0,00  
B. Petrol 113 113 8,06  
Seans Raporu 16:52
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru