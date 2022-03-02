***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02.03.2022 17:03
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çinili Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Ekte yer alan gelir tablosu 2021 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Çinili Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006506
BIST
16:541.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
16:5414,0720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1764
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
16:5415,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1224
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
16:54874,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,66
|Açılış
|: 874,64
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler16:52
|PRKAB
|43,50
|26.607.880
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|24.760.006
|% 9,95
|
|ISGYO
|6,65
|234.749.958
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|141.969.198
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.522.580
|% 9,79
|
|AKFGY
|3,61
|110.439.322
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.367.224
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|12,86
|5.720.627.431
|% 4,89
|
|THYAO
|25,52
|4.146.305.016
|% 1,03
|
|EREGL
|34,22
|3.392.770.916
|% 3,13
|
|ASELS
|23,02
|1.551.871.910
|% -4,08
|
|GARAN
|11,62
|1.136.140.898
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|5.720.627.431
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|856.332.560
|% 0,55
|
|THYAO
|25,52
|4.146.305.016
|% 1,03
|
|EREGL
|34,22
|3.392.770.916
|% 3,13
|
|GARAN
|11,62
|1.136.140.898
|% 0,00
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0707
|14,0798
|% 1,33
|
|Euro
|15,6180
|15,6546
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,7075
|18,8013
|% 1,36
|
|Frank
|15,2408
|15,3326
|% 1,15
|
|Riyal
|3,7383
|3,7570
|% 1,28
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-12,10
|
|Altın Gr.
|874
|874
|4,95
|
|Cumhuriyet
|5.800
|5.887
|87,00
|
|Tam
|5.782
|5.928
|97,06
|
|Yarım
|2.794
|2.868
|46,96
|
|Çeyrek
|1.402
|1.434
|23,47
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|8,06
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07YUNSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 838, 653 adet işlem
-
17:06ISGSY
Yüzde 4.14 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 403, 269 adet işlem
-
17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 226
-
17:05XU100
Endeks 1, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 27, 787.00 milyon TL de
-
17:05KRDMD
Yüzde 4.57 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 446, 849, 232 adet işlem