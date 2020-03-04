***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KUTPO, TRAKUTPO91F9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KUTPO, TRAKUTPO91F9 0 0Ek AçıklamalarKütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 40.524.478.-TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen bireysel finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 25.814.228,92.-TL net kâr elde edilmiştir.Ancak, Şirketimiz kâr dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2019 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasının yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesineToplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yıl Kâr Payı Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 39.916.8002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.400.601,72Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 51.626.202 36.352.689,944. Vergiler ( - ) 11.101.724 10.538.461,025. Net Dönem Kârı 40.524.478 25.814.228,926. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 40.524.478 25.814.228,92Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 281.866,34 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 40.806.344,34 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 40.524.478 25.814.228,9220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları2019 Yıl Kâr Payı Dağıtım Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824275BIST