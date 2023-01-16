***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız izin başvurusu kabul edilmiş olup esas sözleşme değişikliğinin onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 04.01.2023 Tarih E-29833736-110.03.03-31229 Sayılı yazılarıyla tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 04.01.2023 Tarihli Onay Yazısı ve Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102488BIST