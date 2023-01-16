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***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.01.2023 13:03
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız izin başvurusu kabul edilmiş olup esas sözleşme değişikliğinin onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 04.01.2023 Tarih E-29833736-110.03.03-31229 Sayılı yazılarıyla tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 04.01.2023 Tarihli Onay Yazısı ve Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102488


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