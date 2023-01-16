***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.01.2023 13:03
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız izin başvurusu kabul edilmiş olup esas sözleşme değişikliğinin onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 04.01.2023 Tarih E-29833736-110.03.03-31229 Sayılı yazılarıyla tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyu bilgisine saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 04.01.2023 Tarihli Onay Yazısı ve Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102488
BIST
12:555.097
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 112,46
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.100
En Düşük
4.981
12:5518,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
12:5520,3417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0092
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
12:551.158,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.158,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SDTTR
|75,35
|342.592.974
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.559.948
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.699.813
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.314.254
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|ODAS
|8,62
|1.868.172.336
|% -6,71
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|KAREL
|18,00
|16.807.956
|% -3,74
|
|KOZAL
|570,20
|2.900.825.273
|% 7,38
|
|ODAS
|8,62
|1.868.172.336
|% -6,71
|
|EKGYO
|8,06
|1.470.218.057
|% 2,28
|
|PGSUS
|477,90
|611.386.011
|% 2,29
|
|TNZTP
|14,21
|463.458.037
|% 4,64
|
|ODAS
|8,62
|1.868.172.336
|% -6,71
|
|EKGYO
|8,06
|1.470.218.057
|% 2,28
|
|TNZTP
|14,21
|463.458.037
|% 4,64
|
|CEMAS
|2,03
|64.386.079
|% 1,00
|
|AKFGY
|4,55
|117.038.737
|% 0,89
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7880
|18,7902
|% 0,04
|
|Euro
|20,3350
|20,3406
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,8691
|22,9838
|% -0,18
|
|Frank
|20,2503
|20,3723
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9871
|5,0121
|% 0,04
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,64
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|7.793
|7.911
|-65,00
|
|Tam
|7.832
|7.888
|78,00
|
|Yarım
|3.816
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,51
|