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***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

13.04.2020 08:46
GÜNCEL HABERLER



***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Bulunmamaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Tüm Yönetim Kurulu üyelerine her ay rapor sunulmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
ANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / FAALİYET RAPORLARI
Yönetim kurulu başkanının adı
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
İcra başkanı / genel müdürün adı
--
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
--
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
--
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
3 Adet - %60



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837337


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Riyal 1,7950 1,8040 % 1,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.691 4,69  
Altın Gr. 368 368 4,68  
Cumhuriyet 2.355 2.410 30,60  
Tam 2.420 2.480 35,20  
Yarım 1.177 1.207 15,30  
Çeyrek 591 604 7,90  
Gümüş.Ons 15,24 15,28 -0,14  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,00  
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