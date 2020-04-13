***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBulunmamaktadır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıTüm Yönetim Kurulu üyelerine her ay rapor sunulmaktadır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıANASAYFA / KURUMSAL / YATIRIMCI İLİŞKİLERİ / FAALİYET RAPORLARIYönetim kurulu başkanının adıSEMA GÜRAL SÜRMELİİcra başkanı / genel müdürün adı--Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı--Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı--Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranı3 Adet - %60http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837337BIST