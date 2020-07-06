***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.07.2020 14:39
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854966
BIST
14:54117.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.816,25
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:546,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:547,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7813
En Düşük
7,7068
14:54392,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,64
|Açılış
|: 392,78
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,78
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|24.257.726
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.094.439
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.181.341
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
|729.009.608
|% 2,22
|
|ODAS
|2,77
|718.266.623
|% 5,73
|
|TKFEN
|17,53
|699.710.086
|% 4,22
|
|SISE
|5,99
|658.917.900
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|570.360.219
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|570.360.219
|% 8,93
|
|ODAS
|2,77
|718.266.623
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,23
|729.009.608
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,70
|335.949.100
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,07
|385.707.018
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5634
|8,6064
|% 0,30
|
|Frank
|7,2677
|7,3114
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|4,59
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.564
|10,10
|
|Tam
|2.620
|2.631
|10,40
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|5,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,03
|0,06
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,29
|
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