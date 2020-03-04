***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketimiz esas sözleşmesi uyarınca, yönetim kurulu üye sayısının beş olarak tespiti ile bu çerçevede 3(üç)yıl süreyle görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘'Kurumsal Yönetim Tebliği'' ve Tebliğ ekinde yer alan ‘'Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesinin 30.01.2020 tarihli ‘'Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu''nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Ahmet Tahsin YAMANER ve Berna ERBİLEK ‘in şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GÜRAL ve Gülden GÜRAL'ın Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak seçilmelerinin görüşülmek üzere 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Sema GÜRAL SÜRMELİYönetim Kurulu BaşkanıSait AÇBA Bülent GEDİKLİBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiNafi GÜRAL Gülden GÜRALYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824280BIST