***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya genelinde ve ülkemizde tüm bireylerin COVID-19 virüsüne yoğunlaştığı bu günlerde çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm toplumumuzun güvenliğini ve sağlığını korumak üzere bazı tedbirleri alarak süreci takip ediyoruz.Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle şirketimiz tarafından Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği tüm önlemler titizlikle alınmıştır.Kamunun tüm yönlendirmelerini dikkatle takip ediyor ve tüm uyarıları dikkate alıyor ve gereğini yapıyoruz.Bu kapsamda 20.03.2020 tarihi itibariyle mağazalarımızı geçici süreyle kapatarak, online alışveriş sitemiz kutahyaporselen.com üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz.İşyerlerimizde salgının önlenmesine dair tüm hijyenik tedbirler titizlikle uygulanmaktadır.Dünya ve ülkemizin geçtiği bu süreci en kısa sürede atlatacağımız inancıyla sağlıklı günler dileriz.Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831726BIST