***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 17:54
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm toplumumuzun güvenliğini ve sağlığını korumak üzere 20.03.2020 tarihinden itibaren geçici süreyle kapatılan mağazalarımızı gereken tüm önlem ve tedbirleri alarak 01 Mayıs 2020 tarihinden itibaren peyderpey açmaya başlayacağız. Çalışma saatleri 11:00-18:30 olarak düzenlenmiştir.
Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841822
BIST
17:39101.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -439,40
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
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102.328
En Düşük
99.360
17:396,9898
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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En Düşük
6,9408
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En Yüksek
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|Açılış
|: 383,60
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|Önceki Kapanış
|: 382,83
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386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.633.363
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.225.771
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|ISMEN
|5,74
|122.047.703
|% 9,96
|
|KONYA
|256,10
|57.220.063
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.797.825
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.914.203
|% -9,99
|
|PNSUT
|17,57
|14.349.373
|% -9,99
|
|ULUUN
|12,70
|44.933.244
|% -9,99
|
|HUBVC
|21,84
|279.673.194
|% -9,53
|
|ADESE
|1,48
|265.300.883
|% -3,90
|
|ODAS
|1,79
|251.935.849
|% -3,24
|
|AVOD
|2,67
|246.980.575
|% -2,91
|
|TKNSA
|7,25
|199.633.726
|% -5,48
|
|ADESE
|1,48
|265.300.883
|% -3,90
|
|IHLGM
|1,07
|155.445.733
|% -0,93
|
|ODAS
|1,79
|251.935.849
|% -3,24
|
|CEMAS
|1,06
|102.138.736
|% -4,50
|
|AVOD
|2,67
|246.980.575
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7449
|8,7888
|% 1,20
|
|Frank
|7,1814
|7,2247
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-2,50
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-2,60
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,30
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|2,43
|