***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm toplumumuzun güvenliğini ve sağlığını korumak üzere 20.03.2020 tarihinden itibaren geçici süreyle kapatılan mağazalarımızı gereken tüm önlem ve tedbirleri alarak 01 Mayıs 2020 tarihinden itibaren peyderpey açmaya başlayacağız. Çalışma saatleri 11:00-18:30 olarak düzenlenmiştir.Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841822BIST