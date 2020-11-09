***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarfından Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No : 3C1/96 Söğütözü-ÇANKAYA / ANKARA adresinde ''KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. NEXT LEVEL AVM MAĞAZA ŞUBESİ'' ünvanlı yeni mağaza açılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887279BIST