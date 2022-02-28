***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 15:29
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.06.2018, 14.06.2018 ve 27.06.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında mevcut porselen üretim kapasitemizin komple yeni yatırım yapmak suretiyle artırılması amacıyla, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 26.06.2018 tarih ve 138065 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi çerçevesinde, Şirketimizce 74.600.000,00 TL tutarında yatırıma başlanmış olup, 2022 yıl sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna Saygılarımızla
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A .Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005087
BIST
17:451.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -8,51
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:4513,8137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0182
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
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14,1043
En Düşük
13,7333
17:4515,5790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0514
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
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15,8246
En Düşük
15,3823
17:45849,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 10,99
|Açılış
|: 849,71
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.930.531
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.479.572
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|102.614.342
|% 9,88
|
|PKENT
|381,60
|11.615.891
|% -10,00
|
|AEFES
|24,22
|74.592.509
|% -9,76
|
|IHYAY
|0,66
|11.996.694
|% -9,59
|
|AGESA
|20,88
|4.607.344
|% -9,06
|
|IHEVA
|1,00
|39.122.125
|% -7,41
|
|THYAO
|25,70
|4.307.370.696
|% -5,86
|
|KRDMD
|11,78
|2.390.046.289
|% 4,06
|
|EREGL
|31,24
|2.321.315.409
|% 0,26
|
|TUPRS
|191,90
|1.420.461.449
|% 6,67
|
|GARAN
|11,16
|1.286.100.119
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,56
|807.376.164
|% -3,00
|
|KRDMD
|11,78
|2.390.046.289
|% 4,06
|
|THYAO
|25,70
|4.307.370.696
|% -5,86
|
|EKGYO
|2,00
|313.605.206
|% -1,96
|
|HUNER
|2,77
|402.525.512
|% 3,75
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8006
|13,8111
|% 0,11
|
|Euro
|15,5221
|15,5877
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,4723
|18,5649
|% 0,14
|
|Frank
|14,9692
|15,0593
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6691
|3,6875
|% 0,07
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|849
|849
|10,05
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,19
|