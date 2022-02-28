***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.06.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.06.2018, 14.06.2018 ve 27.06.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında mevcut porselen üretim kapasitemizin komple yeni yatırım yapmak suretiyle artırılması amacıyla, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 26.06.2018 tarih ve 138065 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi çerçevesinde, Şirketimizce 74.600.000,00 TL tutarında yatırıma başlanmış olup, 2022 yıl sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.Kamuoyuna SaygılarımızlaKÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A .Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005087BIST