***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 15:46
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.10.2022 tarihli 14 nolu kararı gereği Şirketimiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevine Sayın Hasan YİTER birinci derece imza yetkisi ile, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Elvan BALTACI ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Bülent YILMAZ ikinci derece imza yetkileri ile atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071155
BIST
16:443.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -33,82
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
16:4418,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
16:4418,0286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0229
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
16:44998,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,04
|Açılış
|: 999,12
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PRKAB
|26,86
|199.919.469
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|84.930.633
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|344.201.282
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|615.515.917
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|242.027.201
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|19.910.789
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.910.789
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,92
|37.378.270
|% -6,98
|
|RTALB
|8,51
|84.788.845
|% -6,59
|
|THYAO
|85,35
|5.130.189.671
|% 1,01
|
|ASELS
|32,00
|2.490.364.673
|% -0,81
|
|SASA
|82,60
|2.386.374.316
|% -2,94
|
|PETKM
|14,54
|2.226.189.043
|% -0,07
|
|ISCTR
|8,28
|1.875.908.981
|% -0,12
|
|EKGYO
|4,18
|1.519.085.898
|% -3,02
|
|ISCTR
|8,28
|1.875.908.981
|% -0,12
|
|YKBNK
|8,31
|1.858.519.066
|% 0,00
|
|PETKM
|14,54
|2.226.189.043
|% -0,07
|
|AKBNK
|12,94
|1.688.106.562
|% -0,92
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5767
|18,5954
|% 0,06
|
|Euro
|18,0202
|18,0303
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,4708
|20,5735
|% 0,68
|
|Frank
|18,5778
|18,6898
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% -0,03
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,01
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,29
|
|Cumhuriyet
|6.691
|6.793
|17,00
|
|Tam
|6.736
|6.788
|20,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,01
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|-1,35
|
Seans Raporu
16:42
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-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 77 kaybederek (% -0.94 ) 3, 873
-
16:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR
-
16:57XU100
Endeks 3, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 49, 785.00 milyon TL de
-
16:56MAALT
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 257.10 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 837 adet işlem
-
16:55SAFKR
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 114, 132 adet işlem