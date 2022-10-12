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***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2022 15:46
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 11.10.2022 tarihli 14 nolu kararı gereği Şirketimiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevine Sayın Hasan YİTER birinci derece imza yetkisi ile, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Elvan BALTACI ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Bülent YILMAZ ikinci derece imza yetkileri ile atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071155


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Çeyrek 1.644 1.659 4,00  
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