***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 11.10.2022 tarihli 14 nolu kararı gereği Şirketimiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevine Sayın Hasan YİTER birinci derece imza yetkisi ile, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Elvan BALTACI ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcılığı görevine Sayın Bülent YILMAZ ikinci derece imza yetkileri ile atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071155BIST