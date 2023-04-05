***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Çimse-İş Sendikası ile yapılmakta olan "Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri neticesinde, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aralık 2024 tarihine kadar iki yıllık süreyi kapsayan sözleşme 3 Nisan 2023 tarihi itibariyle imzalanmış olup, sözleşme kapsamında çalışanlara giydirilmiş ücret olarak ortalama %96 bandında ücret artışı sağlanmıştır.Saygılarımızla.KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132087BIST