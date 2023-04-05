***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2023 16:39
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Çimse-İş Sendikası ile yapılmakta olan "Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri neticesinde, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aralık 2024 tarihine kadar iki yıllık süreyi kapsayan sözleşme 3 Nisan 2023 tarihi itibariyle imzalanmış olup, sözleşme kapsamında çalışanlara giydirilmiş ücret olarak ortalama %96 bandında ücret artışı sağlanmıştır.
Saygılarımızla.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132087
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0393
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1006
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
21,0407
18:051.250,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.250,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2490
|19,2532
|% 0,21
|
|Euro
|21,1180
|21,1691
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9248
|24,0448
|% -0,12
|
|Frank
|21,1940
|21,3216
|% 0,32
|
|Riyal
|5,1152
|5,1409
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|0,19
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.485
|8.562
|-20,00
|
|Yarım
|4.144
|4.189
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.095
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,37
|15,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR