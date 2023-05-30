***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.04.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak yılın son çeyreğinde hizmete alınması planlanan mevcut tesislerimize ilave olarak yeni teknoloji komple yatırım tesisimiz, 01.06.2023 tarihi itibarıyla devreye alınacak, durdurulan üretim hatlarımız ise, piyasa şartları da dikkate alınmak suretiyle, tekrar işletmeye alınması gerektiğinde, bakım, yenileme ve modernizasyon işlemlerinden sonra tekrar devreye alınacaktır.Kamuoyuna Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154781BIST