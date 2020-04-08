***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.04.2020 15:29
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SEMA GÜRAL SÜRMELİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.08.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0.338 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
NAFİ GÜRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.01.1975 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 47.57 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
GÜLDEN GÜRAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır 0.338 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BERNA ERBİLEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824280 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
AHMET TAHSİN YAMANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824280 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, RiskinErken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836466
BIST
15:5193.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 644,83
|Açılış
|: 92.482
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|Önceki Kapanış
|: 92.382
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93.275
En Düşük
91.803
15:516,7852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7935
En Düşük
6,7523
15:517,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4022
En Düşük
7,3489
15:51360,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,71
|Açılış
|: 360,30
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|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.064.902
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.399.363
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.045.061
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.429.205
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,54
|813.662.719
|% 5,61
|
|ASELS
|24,80
|656.108.339
|% 1,64
|
|THYAO
|9,60
|620.176.125
|% 0,73
|
|SASA
|9,10
|521.995.475
|% 1,79
|
|GARAN
|7,84
|452.301.672
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,38
|313.735.320
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,02
|93.343.314
|% -0,97
|
|TSPOR
|3,52
|288.020.264
|% 4,45
|
|YKBNK
|1,90
|144.883.743
|% 0,53
|
|TEKTU
|1,06
|71.344.557
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3521
|8,3940
|% 0,38
|
|Frank
|6,9510
|6,9928
|% 0,05
|
|Riyal
|1,7976
|1,8067
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
Seans Raporu
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