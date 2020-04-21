***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.04.2020 09:19
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SEMA GÜRAL SÜRMELİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.08.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0.338 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
GÜLDEN GÜRAL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 12.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır 0.338 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NAFİ GÜRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.01.1975 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 47.57 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BERNA ERBİLEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824280 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
AHMET TAHSİN YAMANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824280 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, RiskinErken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839432
BIST
13:3597.804
En Yüksek
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En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.438.422
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.612.894
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|56.261.927
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|503.349
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,60
|16.162.648
|% -5,59
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|QNBFB
|53,00
|954.859
|% -4,59
|
|ODAS
|1,64
|359.498.906
|% 1,86
|
|GARAN
|8,24
|344.034.495
|% -1,79
|
|THYAO
|10,48
|327.241.071
|% -1,50
|
|ASELS
|27,02
|317.705.488
|% -1,39
|
|ISFIN
|3,33
|228.700.031
|% 0,60
|
|ODAS
|1,64
|359.498.906
|% 1,86
|
|GSRAY
|2,49
|193.041.979
|% 7,79
|
|ISFIN
|3,33
|228.700.031
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,21
|127.904.186
|% -2,64
|
|ISYAT
|2,40
|132.791.918
|% 5,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5678
|8,6108
|% -0,39
|
|Frank
|7,1489
|7,1920
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8515
|1,8608
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,97
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|-10,60
|
|Tam
|2.479
|2.538
|-22,30
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-5,20
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,07
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,12
|21,12
|-4,45
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