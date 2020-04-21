***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEMA GÜRAL SÜRMELİ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.08.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0.338 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiGÜLDEN GÜRAL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 12.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır 0.338 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiNAFİ GÜRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.01.1975 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 47.57 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBERNA ERBİLEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824280 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi BaşkanıAHMET TAHSİN YAMANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2020 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824280 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, RiskinErken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839432BIST