***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiANKARA PORSELEN MAD. TAAH. TİC. SAN. A.Ş. PORSELEN 50000 14450 TRY 28,90 İştirakNG KÜTAHYA PORSELEN PAZARLAMA A. Ş. PORSELEN VE CAM VB. ÜRÜNLERİN PERAKENDE TİCARETİ 5062500 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959430BIST