***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.08.2021 18:46
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ANKARA PORSELEN MAD. TAAH. TİC. SAN. A.Ş. PORSELEN 50000 14450 TRY 28,90 İştirak
NG KÜTAHYA PORSELEN PAZARLAMA A. Ş. PORSELEN VE CAM VB. ÜRÜNLERİN PERAKENDE TİCARETİ 5062500 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959430
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0689
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0197
En Düşük
9,8798
18:05487,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,83
|Açılış
|: 487,49
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5125
|8,5142
|% 0,78
|
|Euro
|9,9795
|9,9903
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,5870
|11,6451
|% -0,00
|
|Frank
|9,2412
|9,2968
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2635
|2,2748
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-5,41
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,30
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|-2,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
-
17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
-
17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
-
17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem