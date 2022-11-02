***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2022 10:36
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hasan YİTER İdari ve Mali İşler Müdürü 0 274 225 01 50-1520 hasanyiter@kutahyaporselen.com.tr
Mustafa TOPRAK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 0 216 442 06 51 mustafatoprak@kutahyaporselen.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204763/701228
Bülent YILMAZ Yatırımcı İlişkileri Personeli 0 274 225 01 50-1544 bulentyilmaz@kutahyaporselen.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076123
BIST
12:284.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 24,30
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.090
En Düşük
4.040
12:2818,6194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
12:2818,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0800
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4582
En Düşük
18,2949
12:28990,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,72
|Açılış
|: 990,94
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,20
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler12:26
|NTGAZ
|35,88
|176.879.540
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|154.530.992
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|12.775.262
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|137.979.442
|% 9,92
|
|KRONT
|80,90
|37.602.391
|% 9,32
|
|MARTI
|5,57
|20.125.288
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,30
|163.916.009
|% -7,34
|
|HEDEF
|13,72
|60.829.704
|% -7,11
|
|LIDER
|45,00
|32.030.708
|% -6,76
|
|THYAO
|100,60
|2.414.726.837
|% -1,76
|
|ASELS
|34,30
|2.041.579.547
|% 2,88
|
|SASA
|127,60
|2.022.765.111
|% -2,97
|
|TUPRS
|395,60
|1.127.565.331
|% 1,44
|
|PETKM
|14,04
|1.055.011.218
|% 3,16
|
|EKGYO
|4,55
|700.045.218
|% 0,89
|
|SKBNK
|2,01
|237.246.978
|% 0,50
|
|ODAS
|8,28
|940.576.640
|% 5,61
|
|TSKB
|3,09
|347.958.481
|% 4,04
|
|IHLGM
|1,01
|98.707.010
|% 2,02
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6160
|18,6188
|% 0,18
|
|Euro
|18,4217
|18,4382
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,3375
|21,4445
|% 0,24
|
|Frank
|18,6006
|18,7126
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,13
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|7,59
|
|Altın Gr.
|990
|990
|4,95
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|26,00
|
|Tam
|6.654
|6.708
|13,00
|
|Yarım
|3.242
|3.280
|7,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.639
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,80
|0,05
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|0,35
|