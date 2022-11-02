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***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.11.2022 10:36
***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hasan YİTER İdari ve Mali İşler Müdürü 0 274 225 01 50-1520 hasanyiter@kutahyaporselen.com.tr
Mustafa TOPRAK Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 0 216 442 06 51 mustafatoprak@kutahyaporselen.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204763/701228
Bülent YILMAZ Yatırımcı İlişkileri Personeli 0 274 225 01 50-1544 bulentyilmaz@kutahyaporselen.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076123


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BIST En Aktif Hisseler12:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTGAZ 35,88 176.879.540 % 9,99  
MNDTR 25,12 154.530.992 % 9,98  
VAKKO 37,26 12.775.262 % 9,98  
AFYON 6,98 137.979.442 % 9,92  
KRONT 80,90 37.602.391 % 9,32  
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12:26 Alış Satış %  
Dolar 18,6160 18,6188 % 0,18  
Euro 18,4217 18,4382 % 0,43  
Sterlin 21,3375 21,4445 % 0,24  
Frank 18,6006 18,7126 % 0,44  
Riyal 4,9396 4,9644 % 0,13  
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12:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.656 7,59  
Altın Gr. 990 990 4,95  
Cumhuriyet 6.615 6.715 26,00  
Tam 6.654 6.708 13,00  
Yarım 3.242 3.280 7,00  
Çeyrek 1.626 1.639 4,00  
Gümüş.Ons 19,70 19,73 0,09  
Gümüş Gr. 11,77 11,80 0,05  
B. Petrol 95,00 95,00 0,35  
Seans Raporu 12:26
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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