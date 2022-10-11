***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 09:19
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sn. Veysi Kaynak ve Sn. Şule Kaynak'a yapılacak tahsisli sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu kararı 16.09.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.
Söz konusu tahsisli sermaye artırımı ile ilgili gerekli izinlerin alınması amacıyla 11.10.2022 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070591
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,0600
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|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0876
En Düşük
17,9829
18:05996,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 996,37
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|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5721
|18,5822
|% 0,03
|
|Euro
|18,0167
|18,0362
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,4809
|20,5836
|% -0,00
|
|Frank
|18,5147
|18,6262
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-26,75
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.703
|6.781
|0,00
|
|Yarım
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,95
|95,95
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
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