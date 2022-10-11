***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sn. Veysi Kaynak ve Sn. Şule Kaynak'a yapılacak tahsisli sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu kararı 16.09.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı.Söz konusu tahsisli sermaye artırımı ile ilgili gerekli izinlerin alınması amacıyla 11.10.2022 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.Kamuoyu ve Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070591BIST