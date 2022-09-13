***KUVVA* *PRZMA* *PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.09.2022 09:14
***KUVVA******PRZMA******PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KUVVA, PAGYO, PRZMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062497
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0219
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2371
En Düşük
18,2119
18:0518,5071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0584
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5126
En Düşük
18,4317
18:051.010,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.010,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,72
|27.605.629
|% 0,00
|
|ADEL
|34,52
|16.155.102
|% 0,00
|
|AGHOL
|87,00
|388.791.026
|% 0,00
|
|AGESA
|27,52
|18.620.123
|% 0,00
|
|AEFES
|44,12
|151.125.621
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,72
|27.605.629
|% 0,00
|
|ADEL
|34,52
|16.155.102
|% 0,00
|
|AGHOL
|87,00
|388.791.026
|% 0,00
|
|AGESA
|27,52
|18.620.123
|% 0,00
|
|AEFES
|44,12
|151.125.621
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 0,00
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 0,00
|
|SISE
|28,00
|6.559.603.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,31
|4.423.883.974
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2293
|18,2370
|% 0,12
|
|Euro
|18,4970
|18,5071
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,3135
|21,4204
|% 0,38
|
|Frank
|19,1172
|19,2323
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8390
|4,8633
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-0,56
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.783
|6.845
|-11,00
|
|Yarım
|3.305
|3.345
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.674
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem