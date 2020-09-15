***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
15.09.2020 18:24
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )
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Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Pay Adı
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL
Referans Fiyat
1,08
Referans Alınacak Tarih
16/09/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875166
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
18:057,4939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
18:058,8848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
18:05471,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 471,40
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4909
|7,4939
|% 0,13
|
|Euro
|8,8783
|8,8848
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,6234
|9,6716
|% 0,42
|
|Frank
|8,2165
|8,2660
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9915
|2,0015
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|0,36
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,03
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|0,73
|