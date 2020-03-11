***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:36
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827053
BIST
17:00100.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -732,21
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
17:006,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0390
|Açılış
|: 6,1910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
17:007,0158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0682
|Açılış
|: 7,0140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
17:00331,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 4,44
|Açılış
|: 331,02
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|158.050.741
|% 19,90
|
|SELEC
|7,37
|117.217.509
|% 19,84
|
|ECILC
|3,99
|228.811.589
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.831.711
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,84
|115.187.955
|% 17,95
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|760.498
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|14.303.418
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|236.390
|% -14,91
|
|DOKTA
|20,44
|12.207.728
|% -14,76
|
|ASELS
|25,50
|963.619.205
|% -1,54
|
|THYAO
|9,61
|799.791.458
|% -3,61
|
|GARAN
|9,46
|453.595.876
|% 1,18
|
|TSPOR
|4,22
|309.662.700
|% -11,53
|
|GSRAY
|2,33
|259.373.402
|% -9,34
|
|IHLGM
|1,10
|187.444.067
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,89
|145.035.941
|% -11,00
|
|ODAS
|1,56
|247.273.549
|% -9,30
|
|ADESE
|1,30
|152.040.135
|% 4,00
|
|GSRAY
|2,33
|259.373.402
|% -9,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9911
|8,0312
|% 0,81
|
|Frank
|6,6080
|6,6478
|% 1,30
|
|Riyal
|1,6445
|1,6527
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|11,44
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.182
|2.236
|26,94
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,03
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,06
|36,06
|-1,16
|