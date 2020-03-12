***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 15:53
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827491
BIST
15:5595.733
En Yüksek
|Değişim
|: -5,18%
|| -5.233,62
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.616
15:556,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0490
|Açılış
|: 6,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
15:557,0492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
15:55324,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -2,60
|Açılış
|: 324,06
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.166.543
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|132.994.065
|% 19,96
|
|SELEC
|8,85
|142.924.307
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|210.732.601
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.294.440
|% 19,83
|
|TIRE
|4,08
|31.807.386
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|165.756.814
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.454.306
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.080.433
|% -19,99
|
|RYGYO
|4,27
|25.939.192
|% -19,89
|
|ASELS
|24,80
|697.743.658
|% -5,20
|
|THYAO
|8,84
|457.028.100
|% -8,01
|
|GARAN
|8,91
|286.865.704
|% -6,99
|
|ECILC
|4,78
|277.627.810
|% 19,80
|
|MGROS
|21,40
|253.708.823
|% -6,88
|
|IHLGM
|0,96
|140.239.634
|% -14,29
|
|ODAS
|1,38
|158.444.656
|% -14,29
|
|CEMAS
|0,76
|64.607.589
|% -17,39
|
|KARSN
|1,38
|112.460.027
|% -10,39
|
|EKGYO
|1,17
|91.862.841
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9162
|7,9559
|% -0,29
|
|Frank
|6,6537
|6,6938
|% 0,90
|
|Riyal
|1,6617
|1,6700
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.612
|-23,38
|
|Altın Gr.
|324
|325
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|
|Tam
|2.142
|2.197
|-37,01
|
|Yarım
|1.035
|1.063
|-17,90
|
|Çeyrek
|519
|531
|-8,95
|
|Gümüş.Ons
|16,07
|16,10
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,10
|
|B. Petrol
|33,59
|33,59
|-2,20
|